Jettingen Sonnwendfeier wird schon 50 Jahre begangen

Diese ist zwar nicht ganz so alt wie der Musikverein, wird aber auch bereits seit mehr als 50 Jahren auf die Beine gestellt, so der Vorsitzende Florian Behr. Wie es gutem Brauch entspricht, fiel der Startschuss zur Sonnwendfeier mit viel Marschmusik und einem Umzug des Musikvereins durch den Ort.

Anschließend sorgten die Jugendkapelle und die Freizeitmusikanten für die musikalische Umrahmung auf dem gut besuchten Partnerschaftsplatz vor dem Rathaus. Mit von der Partie war wie schon in den Vorjahren der befreundete Musikverein aus Öschelbronn, der ebenfalls für stimmungsvolle Unterhaltung sorgte. "Wir spielen in Öschelbronn am Vatertagsfest und die kommen an der Sonnwendfeier zu uns", erklärte Florian Behr.

Und natürlich gab es Public Viewing, damit die Besucher den Fußballkrimi zwischen Deutschland und Schweden nicht versäumen mussten. Nachdem man seit einigen Jahren auf dem Jettinger Partnerschaftsplatz feiert, wurde auch das kulinarische Angebot entsprechend angepasst – erneut waren die Elsässer Flammkuchen sehr gefragt.