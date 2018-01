Jettingen Pfingstturnier ist Mammutaufgabe

Es ist für die Reitsportler der Höhepunkt des Jahres. Etwa 1150 Startplatzreservierungen und "sehr gute" Besucherzahlen, so Vorsitzende Ann-Kathrin Nitsch in ihrem Bericht, machten das letztjährige Turnier aus. Es sei zwar jedes Mal eine "Mammut-Aufgabe", eine so große Veranstaltung zu stemmen, dank der vielen helfenden Hände sei die aber bestens zu bewältigen.

Bei Veranstaltungen in und von der Gemeinde waren die Vereinsmitglieder auch 2017 wieder aktiv. Auf dem Weihnachtsmarkt waren die Pferdefreunde anzutreffen. Beim Sommerferienprogramm durften etwa 20 Kinder eine spannende Zeit auf dem Vereinsgelände der Reitsportler erleben – ganz nach dem Motto "Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde". Beides steht auch 2018 wieder im Veranstaltungskalender. Außerdem will sich der Verein wieder an der Fleckenputzede beteiligen und die Jettinger um ihr Altpapier erleichtern. Letzteres habe sich mittlerweile als gute Einnahmequelle etabliert, so Nitsch.

Einige der Jettinger Reiter waren im vergangenen Jahr erfolgreich bei Turnieren, wie der Bericht von Schriftführerin Nadine Müller zeigte. Conny Pape brachte mit 120 Platzierungen, davon 16 Siege, die meisten Schleifen nach Hause. Joshua Löffler schaffte es 42 Mal aufs Treppchen, fünfmal davon auf den ersten Platz. Beim Springreiten gewann er in der Leistungsklasse 4 den Kreismeistertitel. 21 Platzierungen erzielte Benjamin Stikel. Claudio Thiel holte 17 Platzierungen. Ulrike Schmid wurde Zweite in der Gesamtwertung des KSK-Cups.