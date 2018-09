Jettingen Neuer ELW sofort im Einsatz

Im neuen Fahrzeug stehen die heute üblichen Mittel der Kommunikation zur Verfügung, außerdem hat die Einsatzleitung vom ELW aus einen Überblick über das Wasserversorgungsnetz.

Steffen Ruß ging auch auf die Notwendigkeit eines solchen Fahrzeugs ein und berichtete, dass im Sommer des Jahres 2017 an dem damals verwendeten ELW technische Mängel entdeckt wurden. Im November 2017 beschloss der Gemeinderat Jettingen die Beschaffung eines neuen Einsatzleitwagens. Am Freitag wurde das Fahrzeug in Fellbach bei der Firma Barth abgeholt, und es wurde tatsächlich schon bei zwei Einsätzen benötigt. Der Feuerwehrkommandant Steffen Ruß dankte der Gemeinde ausdrücklich für die gute Ausstattung. Es ist übrigens geplant, dass dieses neue Fahrzeug 25 Jahre Dienst tut.

Musikalisch umrahmt wurde die Fahrzeugübergabe vom Spielmanns- und Fanfarenzug der Feuerwehren Jettingen und Ehningen. Der Musikverein Unterjettingen spielte zum Frühschoppen auf. Am Samstagabend gab es in der Halle ein Rockkonzert, welches sehr gut besucht war. In der Jettinger Feuerwehr sind 56 Männer und Frauen aktiv, die Jugendfeuerwehr hat aktuell 15 Mitglieder.