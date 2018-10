Jettingen Neue Standorte für Wohnmobilisten

Vertreter aller Standorte, die in diesem Jahr ihrer Bestimmung übergeben werden, stellten in Jettingen die Charakteristika ihrer Plätze vor. Am Golfplatz in Bondorf kann man sich bei Schnupperkursen mit dem Sport vertraut machen. In Aidlingen, direkt am Venusberg, ist ein einfacher Naturstellplatz entstanden – ideal für Wanderer, die das Naturschutzgebiet Venusberg unter die Füße nehmen wollen. Waldenbuch bietet an der Glashütte einen guten Zugang zum neuen Herzog-Jäger-Premiumwanderweg und auch die sehenswerte Altstadt ist von dort gut zu erreichen. Neben diesen Natur-Standorten wurde der schon vorhandene innerstädtische Standort in Leonberg, in zentraler Lage zur sehenswerten historischen Altstadt aufgewertet.