Jettingen Nadelstammholzmarkt extrem angespannt

Einem zweigeteilten Bericht lauschte das Gremium zum Thema Forst. Den Anfang machte Julian Renz, Trainee beim Böblinger Forstamt, mit einem allgemeinen Blick auf die Situation im Wald und am Holzmarkt in Kreis, Land und Bund.

Was Käferbefall und Stürme anging, sei in Jettingen im Vergleich zum Land relativ wenig angefallen, so Renz. Bei den beiden Stürmen im Januar sei man "mit einem blauen Auge davon gekommen", unter anderem, weil es in Jettingen vergleichsweise wenige Fichten gebe.

In Sachen Temperaturen und Niederschlag "war dieses Jahr extrem", fuhr Renz fort. Ab März/April, also in der Wachstumsphase, habe sich die Temperatur zwei bis drei Grad über dem Durchschnitt bewegt. Der Niederschlag habe 20 bis 40 Prozent unter dem Soll gelegen. Die Folge: große Käferpopulationen.