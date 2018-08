Jettingen Messinstrumente lernen fliegen

Böblingen. "Diese Drohnen haben nicht nur die Vermessung in den letzten Jahren zunehmend verändert", sagte Peter Scholl, Leiter des Amts für Vermessung und Flurneuordnung, bei der Übernahme des neuen Fluggeräts. Eine Projektgruppe beim Amt erprobt schon seit mehr als einem Jahr die verschiedenen Anwendungsbereiche im Landratsamt und die unterschiedlichen Fluggeräte. Dabei werden sowohl die verfügbaren Softwarepakete für die Auswertung von UAV-Bilddaten als auch der generelle Arbeitsablauf einer UAV-Befliegung bis zur Visualisierung der Ergebnisse getestet.

UAVs haben sich seit einigen Jahren für viele Anwendungen in der Vermessung etabliert. Durch den Einsatz solcher Systeme wurde der Aufgabenbereich bei der Vermessung nicht nur erweitert, sondern es konnten auch viele Projekte wirtschaftlich und flexibel bearbeitet werden.

Während des Einsatzes der Drohne werden Live-Bilder der Kamera direkt auf ein Tablet oder Smartphone übertragen. Erste Beurteilungen können so schon während der Befliegung erfolgen und daraus resultierende Maßnahmen direkt eingeleitet werden. Mit dem unbemannten Fluggerät können auch schwer zugängliche Stellen und Gebiete erkundet werden, was ein großer Vorteil für die Arbeiten im Außendienst ist. So können zum Beispiel Sedimentablagerungen in Hochwasserrückhaltebecken sehr einfach ermittelt, vermessen und berechnet werden.