Jettingen Mehr Raum in der Grundschule

Außerdem werden im Zuge der Maßnahme einige brandschutzrechtliche Auflagen abgearbeitet, die bei der neuesten Brandverhütungsschau des Landratsamtes angemerkt wurden.

Durch die Nutzung der Wohnung gibt es nun zwei eigenständige Treppenhäuser, die in das Dachgeschoss führen – und damit auch die vorgeschriebenen zwei Fluchtwege. Bislang habe es Einschränkungen gegeben, wie lange und von wie vielen Personen manche der Räume genutzt werden dürfen. Diese seien mit dem zweiten Fluchtweg hinfällig.

Ein weiterer Fluchtweg ist auch im Zwischengeschoss erforderlich. Momentan steht hierfür als Interimslösung eine Gerüsttreppe an der Wand zum Pausenhof hin. Schrottwieser schlug eine andere, dauerhafte Lösung vor: Das Vordach Richtung Schulhof soll abgebrochen und als Flachdach wieder aufgebaut werden. Über dieses würde für das ganze Zwischengeschoss ein Weg einmal um die Ecke in Richtung der Stellplätze geschaffen, wo dann eine Treppe nach unten führt.

Das bestehende Vordach sei ohnehin "in die Jahre gekommen", meinte Schrottwieser. Durch einen Spalt zwischen Dach und Hauswand regne es rein. Es gebe einen größeren Sanierungsbedarf. Sein Fazit: Der Bestand sei "nicht erhaltenswert".

"Eine ganz gute Kombination", befand Bürgermeister Hans Michael Burkhardt, eine neue Überdachung und einen Fluchtweg in einem zu schaffen. Anders – nämlich mit zwei solchen Stahltürmen an der Außenfassade – sei es kaum möglich. Zu Pass kommt der Gemeinde außerdem, dass es ein neues Förderprogramm für Schulen gibt. Ein Antrag auf Förderung sei hier bereits eingereicht, so Burkhardt. Bis zu 33 Prozent der förderfähigen Kosten könnten bei einer Zusage bezuschusst werden.

Und wenn die Handwerker schon da sind, werden sie auch gleich die altersbedingten Putzschäden an der Westfassade im Bereich der August-Leucht-Halle ausbessern. Ein paar schadhafte Wand- und Bodenbeläge werden ebenfalls in die Arbeiten einbezogen.

Weitere Maßnahmen würden im Innenbereich aber sicher noch folgen, blickte der Bürgermeister in die Zukunft.

Laut Kostenschätzung werden die Arbeiten rund 500 000 Euro kosten.

Davon sind etwa 200 000 Euro für den Wohnungsumbau vorgesehen, etwa 80 000 für die neue Überdachung mit Rettungsweg und rund 100 000 Euro für weitere Brandschutzmaßnahmen wie den Einbau einer Brandmeldeanlage und die Erstellung eines Flucht- und Rettungswegeplans.

Beginnen könne man frühestens Ende dieses Jahres, eher Anfang 2019, schätzte Michael Schrottwieser.

Das Gremium entschied sich geschlossen für die Planungen sowie für Architekt Michael Schrottwieser als Planer.