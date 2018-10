Jettingen Medley lässt erfolgreiche Konzerte nochmals aufleben

Dies führte zu einem bunten, kurzweiligen Melodienreigen von klassischen Chorsätzen über Operettenmelodien von Robert Stolz (Auf der Heide blüh’n die letzten Rosen, Adieu, mein kleiner Gardeoffizier), Volksliedbearbeitungen, Folklore aus Europa und Nordamerika, mit bester Unterhaltungsmusik von Walter Kollo und Gerhard Winkler (Warte nur ein Weilchen, O mia bella Napoli, Frühling in Sorrent) bis hin zu Liedern aus Filmen der 20er- und 30er-Jahre des vorigen Jahrhunderts (Das gibt’s nur einmal), Studentenliedern (In jedem vollen Glase Wein, Kurfürst Friedrich von der Pfalz), Schlagern (Bianca) und zu der Erinnerung an die Aufführung des satirischen Choricals "Wen die Götter lieben".

Margit Arndt-Leibinger am Klavier und Ralf Brendle am Akkordeon sorgten mit Können und großem Einfühlungsvermögen für Sicherheit beim Chor durch ihre notwendige instrumentale Unterstützung.

Bemerkenswert am Konzert waren auch die Bilddokumente aus den entsprechenden Konzerten des Chores, die mittels Beamer gezeigt wurden.

Manfred Kramer erinnerte in einigen kurzweiligen Anmerkungen an die Gründung des Gemischten Chores, die er 1978 als damaliger Vorsitzender bekannt gab, und an Fritz Niethammer, der den Text des "Jettinger Heimatliedes" geschrieben hatte. Zudem erwähnte er das musikalische Zusammenwirken mit Ralf Brendle seit gut 25 Jahren, der dafür ein schwungvolles Solostück auf der Blues Harp spielte.

Beim Erinnern an das Projekt "Volksliedersingen", welches über mehrere Jahre vom Verein angeboten wurde, lud er die Zuhörer zum gemeinsamen Singen von Silcherliedern und von "Heute hier, morgen dort" ein.

Der Vorsitzende Wolfgang Leicht vom Gesangverein Unterjettingen, zu dem auch die Blackbirds Jettingen gehören, nannte unter Beifall aller Anwesenden alle Sängerinnen und Sänger, die seit der Gründung des Chores dabei sind, namentlich. Zudem wies er auf die herrlich herbstlich dekorierte Halle hin, bedankte sich beim Männertrio "Spätlese" (mit Bernhard Scheiner, Jürgen Wollschläger und Peter Eisele), die beim Konzert mit ihren stimmungsvoll vorgetragenen alten, teilweise unbekannten Liedern und mit Stephan Remmlers "Einer ist immer der Loser" ebenfalls an für den Verein wichtige Lieder erinnert haben, und bedankte sich auch bei den Blackbirds, die für das leibliche Wohl zuständig waren.

Als Zugabe sang das Trio Spätlese noch als Bestätigung eines erinnerungswürdigen Konzertabends "Freund, ich bin zufrieden".