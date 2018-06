Jettingen (jg). Zwei Vergaben für den Neubau in der Herrenberger Straße, welcher der Unterbringung von Flüchtlingen dienen soll, brachte der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung einstimmig auf den Weg. In beiden Fällen fiel die Wahl auf den günstigsten Bieter. Bei den Fliesenarbeiten war dies die Firma Klein aus Jettingen, die mit knapp 36 000 Euro ins Rennen gegangen war. Für die Malerarbeiten gab die Firma Gebhard Baitinger aus Jettingen mit gut 37 000 Euro das preiswerteste Angebot ab. Die nächste Vergabe für den Anbau an die Gemeinschaftsschule stand am Dienstagabend auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Zügig und einstimmig erging der Beschluss für den günstigsten Bieter. Das war mit knapp 137 000 Euro die Firma Pfeffer aus Eutingen. Die Summe fließt in Schlosserarbeiten.