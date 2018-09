Jettingen Kommune schafft neue Gewerbefläche

Jettingen. Hauptanliegen des Entwurfs ist es, der bestehenden Firma E+E Verpackungstechnik eine Erweiterung ihres Betriebes in westlicher Richtung zu ermöglichen, und in diesem Zusammenhang weitere Gewerbeflächen zu schaffen. Wie Bürgermeister Hans Michael Burkhardt in Erinnerung rief, könne die Gemeinde schon seit vier Jahren keine Gewerbebauplätze anbieten – obwohl es immer wieder Anfragen nach kleineren Gewerbeflächen gebe. Für kleinere Jettinger Betriebe ist der ING-Park auf dem früheren Kasernengelände jedoch keine Alternative. Ein Problem dabei: Bis 2003 befand sich der jetzt überplante Bereich zwar noch als Gewerbefläche im Bestand des Flächennutzungsplans, wurde dann aber im Zuge der Jettinger Gewerbeflächen im interkommunalen Gewerbepark ING auf dem Eisberggelände herausgenommen. Derzeit läuft die Änderung des Flächennutzungsplans, um die Gewerbeflächen wieder auszuweisen.

Kein Einzelhandel im neuen Gebiet

Wie Planer Marcus Philipp den Räten erläuterte, sollen auf den geplanten Bauplatzflächen von 38 200 Quadratmetern deshalb auch kleingewerbliche Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe zulässig sein. Nicht zugelassen werden unter anderem Vergnügungsstätten, Diskotheken oder Spielhallen – aber auch Wohnungen sowie Einzelhandelsbetriebe soll es hier nicht geben.