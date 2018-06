Jettingen In Bärengasse wird die Parkzeit teilweise beschränkt

Anfang Juni hatte in Jettingen eine Verkehrsschau mit Vertretern von Verwaltung, Straßenbauamt, Straßenverkehrsamt, Straßenmeisterei und Verkehrspolizei stattgefunden. Die Ergebnisse aller angesprochenen Themen lagen am Dienstagabend vor den Räten auf den Tischen.

Was den Parkplatz an der Bärengasse in Oberjettingen anbelangt, oblag die Entscheidung über das weitere Vorgehen dem Gremium. Der dortige Gastwirt habe seit Längerem Langzeitparker auf den Stellplätzen bemerkt, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Er habe eine Parkscheibenregelung vorgeschlagen, um seinen Gästen das Parken zu ermöglichen.

Vorschlag der Verwaltung war, fünf der 22 Plätze von 10 bis 22 Uhr auf zwei Stunden zu begrenzen. Gegebenenfalls könne dann noch nachgesteuert werden, so Bürgermeister Hans Michael Burkhardt.