Jettingen Harfe ist wie das Leben

In der Regel bietet die evangelische Kirchengemeinde viermal im Jahr an einem Donnerstagvormittag von 9 bis 11 Uhr ein Frauenfrühstück im evangelischen Gemeindehaus an. Zuerst können die Besucherinnen an liebevoll gedeckten, jahreszeitlich dekorierten Tischen ein reichhaltiges Frühstück genießen.

Im Anschluss hält eine Referentin einen Vortrag über Glaubens- und Lebensfragen, meist mit speziell auf Frauen ausgerichtetem Inhalt. Umrahmt wird das Frühstück mit vom Klavier begleiteten Liedern.

Für neu hinzugezogene Familien und Frauen jeden Alters bietet diese Veranstaltung eine gute Gelegenheit, Kontakte zur Kirchengemeinde zu knüpfen. Da im Vergleich zu der Zeit vor 25 Jahren heute viele Frauen nach kurzer Zeit wieder arbeiten gehen, bietet das Frauenfrühstücksteam in Kooperation mit der Oberjettinger Kirchengemeinde einmal im Jahr eine Abendveranstaltung mit einem Vortrag und anschließendem Ständerling an.