Jettingen Gospelhymnen treffen auf Pop-Oratorium "Luther"

Die Überleitung zum anschließenden Pop-Teil war ein großartiges Saxofon-Solo von Ralph Gundel beim Abba-Titel "Thank you for the Music".

Bei "Pop goes Gospel" begegneten sich Songs von Secret Garden und Styx, es erklang "The Hymn" von Barclay James Harvest" und nach "Hey Brother" von Avicii sangen die Blackbirds "Tears in Heaven", den Song von Eric Clapton, in dem er sich nach dem Tod seines Sohnes die Frage stellte, ob dieser ihn im Himmel erkennen wird und noch seinen Namen weiß.

Das Thema des Konzertes "Komm heiliger Geist" wurden im Schlussteil des Gospelabends nochmals aufgegriffen mit dem gleichnamigen englischen Titel, dem "Our God" und "The Lord bless you and keep you" folgten. Die Konzertbesucher waren angetan von diesem Konzerterlebnis, das viel Applaus erntete und am nächsten Abend nochmals in der Martinskirche Oberjettingen zu erleben war.