Jettingen Gewerbesteuer übersteigt im Jahr 2020 die Erwartungen

In seinen Vorbemerkungen bezeichnete der Rathauschef die am Tag zuvor vom Böblinger Kreistag um 2,1 Prozentpunkte auf 29,9 Prozent abgesenkte Kreisumlage als "gute Unterstützung für die Gemeinden in schwieriger Situation". Zumal die wirtschaftliche Lage in der aktuellen Corona-Pandemie mit den wieder stärkeren Einschränkungen nicht einfacher werden dürfte – und es vor allem "schwieriger geworden ist, für die Zukunft zu planen". Vor diesem Hintergrund hofft Burkhardt, dass "wir über die Durststrecke hinwegkommen".