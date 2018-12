Jettingen Gemeinschaftsschule geht voran

Jettingen. "Unser Ziel ist es, unsere Schüler heute auf die Welt von morgen vorzubereiten", so Schulleiter Dominic Brucker. Digitales Lernen findet bereits heute auf vielfältige Weise an der Jettinger GMS statt. Neben festverankerten Inhalten in allen Klassenstufen, gibt es auch zahlreiche Wahlinhalte, mit denen die Schüler ihre Kompetenz mit digitalen Medien zusätzlich erweitern können.

Dafür wurde das Netzwerk neu aufgezogen, mobile Endgeräte wie Laptops und Tablets angeschafft und Klassenzimmer mit Beamer und Dokumentenkameras ausgestattet. Im Rahmen des Umbaus des Hauptgebäudes wurden die neuen Fachräume für Naturwissenschaften, Kunst und Alltagskultur-Ernährung-Soziales (AES), sowie die neuen Klassenzimmer mit der obligatorischen Computertheke und digitalen Tafeln mit Kurzdistanzbeamer ausgestattet. In den Zimmern des Altbaus wird die Technik im Laufe des Schuljahres installiert.

Bereits seit drei Jahren gibt es die Trickbox- und die Robotik-AG an Jettingens weiterführender Schule – hier erstellen Schüler eigene Stop-Motion-Filme, schneiden und vertonen diese oder bauen und programmieren Roboter mit Lego Mindstorms. Möglich ist eine solche Ausstattung einerseits durch die Unterstützung der Gemeinde Jettingen, andererseits durch Förderprogramme verschiedener Stiftungen, die sich zum Ziel gesetzt haben, den MINT-Bereich zu stärken.