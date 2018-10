Jettingen Gemeinderat nimmt Fuß vom Gas

Am bisherigen Standort könnte eine Recycling-Station aufgestellt werden, um Fußgängern weiter die Möglichkeit zur Entsorgung zu geben, berichtete Hans Michael Burkhardt. Außerdem sei die orangene Tonne, die seit 2012 für eine Leerungsgebühr von 3,50 Euro angeboten werde, eine mögliche Alternative für jene, die dann nicht mehr zum Wertstoffhof fahren können oder wollen.

Um die Erreichbarkeit für die Bürger sorgten sich gleich mehrere Räte. Bertram Bader (SPD) wünschte sich daher, "dass das Ohr an die Bürger gelegt wird". Die Leute vorher nochmal zu befragen, forderte auch sein Fraktionskollege Wilhelm Kern. Wegen der Angestellten des Jettinger Wertstoffhofs sei bereits mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen gesprochen worden, so Burkhardt. Die betroffenen Personen seien im Vorfeld informiert worden und würden bei einem Umzug auf andere Wertstoffhöfe verteilt.

Im Vorfeld hatte das Thema wohl bei manchen für Beunruhigung gesorgt. Ein Bürger meldete sich deswegen zu Anfang der Sitzung in der Bürgerfragestunde. Er fürchtete, der neu gewonnene Platz durch das Verlegen des Wertstoffhofs werde genutzt, um die angrenzende Flüchtlingsunterbringung zu erweitern. Er wohne in der Nähe und habe Angst um seine Kinder.

Tatsächlich hatte die Gemeinde bei der Sache auch die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft im Blick. Nur einen Meter neben deren Wohn- und Schlafräumen stehen derzeit nämlich die Müllcontainer. Eine nicht gerade ideale Situation. Mehr Wohnraum für Flüchtlinge brauche die Gemeinde jedoch derzeit nicht zu schaffen, so Burkhardt. Bisher sehe es so aus, als müsse Jettingen im kommenden Jahr nur einen weiteren Flüchtling aufnehmen.

Allerdings "werden wir in nächster Zeit etwas an der Obdachlosenunterkunft tun müssen", gab Burkhardt zu bedenken. Die Zahlen der Räumungsklagen in Jettingen sei deutlich gestiegen, von sechs auf zwölf im Jahr. Als Grund dafür sah der Bürgermeister die stärkere Nachfrage nach Wohnraum, die öfter dazu führe, dass Eigentumswohnungen verkauft und Eigenbedarf angemeldet würde.

Der frei werdende Platz biete dann die Möglichkeit, so Burkhardt, die Obdachlosenunterkunft zu erneuern und ein weiteres Gebäude mit bezahlbarem Wohnraum zu errichten.

Die Entscheidung jedoch, was aus der Fläche wird, werde, wie Hans-Martin Ott (CDU) forderte, erst einmal "weit zurückgestellt".