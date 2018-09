Jettingen Freizeitanlage: Spielbereich nun freigegeben

Die Gemeindeverwaltung appelliert, die Anlage, in die rund 500.000 Euro (davon rund 320.000 Euro Zuschüsse) investiert wurde, pfleglich zu behandeln, so dass man sich möglichst lange an diesem neuen besonderen Spielangebot erfreuen könne.

In den Sommermonaten wird die Anlage immer wieder auch von einem Sicherheitsdienst kontrolliert, um Vandalismusschäden, die in der Bauphase bereits an den Baumaschinen vorkamen, vorzubeugen.

Die offizielle Einweihung der neuen Anlage soll im Sommer nächsten Jahres gefeiert werden, dann wird auch der Rasen angewachsen sein und die neuen Bäume sind bis dahin ebenfalls gepflanzt.

Ob noch eine Toilette beim Freizeitgelände entstehe, müsse noch entschieden werden.