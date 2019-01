Jettingen Eltern wünschen sich Spanisch-Unterricht

Lehrer Jan Haarer unterrichtet in diesem Jahr erst mal einen Aufbaukurs Informatik in der siebten Klasse.

Bürgermeister Burkhardt betonte, dass an der Gemeinschaftsschule bisher schon einiges auf den Weg gebracht wurde und dass man mitten im Thema Digitalisierung sei. Auch ihm ist nicht nur die Ausstattung, sondern auch die Fortbildung der Lehrkräfte wichtig. Allerdings habe die Gemeinde hier auch mit einem hohen Kostenfaktor zu kämpfen.

Kurtz sagte, dass die Schulhausbauförderung vom Bund unterstützt werde. Es gebe einen Digitalpakt mit dem Land. Bisher fließen aber die zugesagten fünf Milliarden Euro nicht. Da der Bund inzwischen das BAFöG zahle, würden die Länder entlastet und könnten in Schulen investieren. Baden-Württemberg soll 94 Millionen Euro vom Bund erhalten, würde aber deswegen seine Selbstständigkeit verschenken, da die Förderung an Bedingungen geknüpft sei, so Kurtz. Das Land will sich aber nicht an die "goldene Zügel" nehmen lassen. Und weiter:

Laut Kurtz werden 150 Millionen als 50-prozentige Co-Finanzierung von Landesseite als Anschubfinanzierung bereitgestellt, da die Bundesmittel noch nicht fließen. Diese Mittel sollen auch für die Klassenvernetzung eingesetzt werden. Dabei ist die Schüleranzahl maßgeblich für den Verteilerschlüssel, so Kurtz.

Gesprochen wurde auch darüber, dass zum einen zwar Tablet-Computer Bücher ersetzen können, aber andererseits die Schreibschrift mit ihrem hohen Stellenwert erhalten bleiben müsse. Die Schüler, so der Schulleiter müssen sich als Nutzer mit der Technik vertraut machen. Die Schule besitzt aktuell zwei Tablet-Koffer mit insgesamt 32 Geräten, die für bis zu zwei Schulklassen ausreichen.

Die zweite Schülersprecherin, Sarah Berghammer, berichtete, dass die elektronischen Tafeln bereits als Klassenraumtafeln der 9 bin den Fächern Englisch, Mathe und Deutsch eingesetzt werden und neue Luft in den Unterricht bringe sowie die Schüler stark motiviere.

Ergänzend zu den Digitalisierungsthemen wurde noch seitens der Elternsprecherin Stephanie Skarke der Wunsch nach einer dritten Fremdsprache geäußert. Spanisch wäre wünschenswert als Wahlmöglichkeit, unabhängig von der ersten und zweiten Fremdsprache.

Sarah Berghammer befragte Sabine Kurtz über ihre Haltung zur Gemeinschaftsschule. Kurtz antwortete, dass es nicht auf die Struktur und das Türschild, sondern auf den Ruf der Schule ankomme – und dieser sei in Jettingen schon immer gut, so auch die sehr gute Gemeinschaftsschule. Sie selbst sei anfänglich skeptisch gegenüber dem Unterrichtskonzept gewesen, sei sich aber sicher, dass die Gemeinschaftsschulen mittlerweile "am Puls der Zeit" unterwegs sind.