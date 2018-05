Jettingen Eltern müssen künftig mehr für die Betreuung ausgeben

Auch beim Mittagessen wird nach oben korrigiert. In den Kitas wird das Essen derzeit für 3,10 Euro angeboten, in den Schulen kostet eine Mahlzeit 3,60 Euro. "Wir geben immer mehr ab", berichtete Jochen Hasenburger. Der Zuschussbedarf durch die Gemeinde liegt bei etwa 36 Prozent. Das entspricht rund 62 000 Euro jährlich.

Um drei Prozent soll der Elternbeitrag daher erhöht werden – auf gerundet 3,20 Euro im Kita-Bereich sowie 3,71 Euro im Schulbereich ab August 2018.

Damit nun nicht jedes Jahr aufs Neue Hand an die Gebühren gelegt werden muss, lautete der Vorschlag der Verwaltung, die Gebührenanpassung gleich auf drei Jahre zu beschließen. Immer zum 1. August erhöhen sich damit die Beiträge um drei beziehungsweise fünf Prozent, beginnend mit dem 1. August 2018.

Beim jährlichen Austausch mit den Jettinger Trägervertretern und den Elternvertretern sei die Erhöhung besprochen und gut aufgenommen worden, berichtete Burkhardt. Im Gemeinderat sah das anders aus. Nicht alle Räte waren begeistert davon, tiefer in die Taschen der Eltern zu greifen.

Bertram Bader von der SPD sprach sich gegen die Erhöhung aus. Für ihn sei es nicht richtig, den Eltern immer mehr von ihrem Gehalt wegzunehmen, zumal auch andere Institutionen wie Vereine immer weiter die Beiträge erhöhen würden. Auch Fraktionskollege Wilhelm Kern stimmte "nur mit Schmerzen" zu. In der Zeit, in der man die Beiträge nicht erhöht hatte, habe er keine Mängel bemerkt, weil man sich etwas nicht habe leisten können. "Noch geht’s uns gut", meinte Kern. "Wenn wir das Geld ausgeben, dann geben wir es dort am besten aus."

Nichtsdestotrotz entschied sich das Gremium bei einer Gegenstimme für die Erhöhung in allen Bereichen.