Jettingen Eine große Familie feiert mit viel Musik

Am Rathaus und im Festzelt spielten die Kapellen aus Kuppingen, Bondorf, Calw und Dagersheim. Bis in die frühen Abendstunden dauerte das Fest an, das bereits am Vormittag mit einem Gottesdienst begonnen hatte. Beinahe einen ganzen Tag lang feierte der MVU auf diese Weise sein 55-jähriges Bestehen mit vielen Gästen, ausgelassener Stimmung und ganz im Zeichen der Blasmusik.

"Supertoll", meinte Florian Behr, Vorstand Öffentlichkeit beim MVU, zum Festverlauf. "Wie man es sich wünscht." Das Wetter habe gut mitgespielt, die Stimmung sei ebenfalls gut gewesen.

"Kompliment, dass Ihr da seid", sagte Behr am Mittag zu den Versammelten des Gesamtchores. Das mache ihn stolz und bedeute ihm viel. "Blasmusik kennt keine Grenzen", stellte er fest. Auch aus anderen Landkreisen seien Musiker dabei gewesen.

Gerhard Weißenböck, Vorsitzender des Böblinger Blasmusik-Kreisverbandes, begrüßte die Musiker. "Heute sind wir alle eins, eine große Familie", sagte Marc Biadacz, Bundestagsabgeordneter der CDU. Von einem "harmonischen Ganzen" sprach Landrat Roland Bernhard angesichts des großen Chores. Er gratulierte dem MVU zum Geburtstag und hob die Wichtigkeit der Tradition hervor.

An dieser ist auch Bürgermeister Hans Michael Burkhardt sehr gelegen. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung werde die Heimat ein immer wichtigeres Thema. Eine große Rolle würden da die Vereine und der Erhalt ihrer Tradition spielen.

Schon die Jüngsten fänden einen Platz in den Vereinen, wo manche bis über 80 blieben, so Burkhardt. Eine Heimat für Jung und Alt, die Gemeinde wie auch die Vereine. Er war sich sicher: "Sie haben eine große Zukunft vor sich."