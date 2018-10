Jettingen Die Höhepunkte aus 40 Jahren

Jettingen. Der Gemischte Chor des Gesangvereins Unterjettingen feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Beim Jubiläumskonzert am Samstag, 13. Oktober, ab 19 Uhr im Bürgersaal in Unterjettingen werden an die vielen Chorerfolge dieser vergangenen vier Jahrzehnte erinnert.