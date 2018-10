Jettingen Delegation bei Gedenkfeier in Vernio

Von allen Beteiligten an der Gedenkveranstaltung, unter anderem den Generalkonsulen von Deutschland und der USA sowie einem ehemaligen italienischen Partisanen, wurde der unschätzbare Wert eines Europas in Frieden und Freiheit betont.

Gerade in Zeiten, in denen immer mehr Nationalismus und Populismus in den Ländern Europas um sich greife, sei es unerlässlich, sich immer wieder angesichts der vielen Kriegstoten vor Augen zu führen, dass es zu einem gemeinsamen friedlichen Europa keine Alternative gebe.

Gleichwohl stehe die europäische Union aber auch vor großen Herausforderungen und müsse sich weiterentwickeln.