Jettingen Das runde Leder steht im Mittelpunkt

Unterjettingen. Die Jettinger Jugendfußballer hatten auf dem Unterjettinger Sportplatz ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Trotz ziemlich frischer Temperaturen machten 29 Kinder mit. Wie immer stand vor allem das runde Leder im Mittelpunkt. Unter der Regie der beiden Jugendleiter Ioannis Argiriadis (FC Unterjettingen) und Jochen Skarke (VfL Oberjettingen) sorgten die acht Betreuer dafür, dass es den Teilnehmern nicht langweilig wurde.

So wurden an fünf Stationen die Übungen des DFB-Fußballabzeichens absolviert – vom Dribbelkünstler, Kurzpass-As und Kopfball-König über den Flankengeber sowie den Elferkönig. "Bei uns sind alle Sieger", erklärte Ioannis Argiriadis, dass am Ende natürlich alle Teilnehmer eine Medaille erhielten.

"Es sind viele Nichtfußballer dabei – aber für die ist der Ferienspaß ja auch gedacht", fügte der Jugendleiter des FC Unterjettingen hinzu. Denn der Ferienspaß ist zugleich eine gute Werbung für den Jettinger Jugendfußball. Schon in der Vergangenheit war der eine oder andere Teilnehmer später zu den Nachwuchskickern gestoßen.