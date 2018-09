Jettingen Das Jettinger Stromnetz wird sicherer

Jettingen. Manch einer mag sich in den vergangenen Wochen gefragt haben, was bei den Baustellen in der freien Landschaft rund um Jettingen gemacht wird. Zwischen den Höhenhöfen und dem Umspannwerk der EnBW sowie zwischen der Kreisstraße nach Sindlingen sowie der Kreisstraße nach Öschelbronn finden derzeit Stromnetzarbeiten der EnBW statt.