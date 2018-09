Jettingen Auch 40. Auflage ist ein Renner

Auch wenn andernorts die eine oder andere Hocketse mittlerweile schwächelt oder gar nicht mehr stattfindet, ist FCU-Kassier Stefan Knott überzeugt: "Die Tradition der FCU-Hocketse wird auch in Zukunft weiter bestehen." Denn sie sei eben immer auch ein Trefferpunkt für die Mitglieder des Sportvereins, und außerdem gebe es auch nicht mehr so viele Feste im Ort.

Froh war man am Wochenende bei der Jubiläums-Hocketse allerdings, dass bereits seit etlichen Jahren ein Festzelt aufgebaut wird. Denn nachdem der Herbst bereits einen ersten Vorgeschmack auf Regen und kühlere Temperaturen gab, saßen die Besucher so im Trockenen.

Zur Tradition der FCU-Hocketse gehört es aber ebenso, dass in den drei Jettinger Backhäusern Zwiebelkuchen gebacken werden. Unter der Regie von Backhaufs-Chefin Ursel Müller waren dabei rund 40 Helfer im Einsatz, darunter etliche erfahrene Jettinger Backfrauen. Am Ende gingen rund 360 Bleche mit Zwiebel- oder Kartoffelkuchen über die Theke – und bereits am frühen Morgen standen die ersten Interessenten bereit. "Der Verkauf lief wie immer gut", machte der Kassier deutlich.