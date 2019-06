Jettingen Artenschutz fängt im Garten an

Für Gemeinden ist das Projekt zusätzlich zum Naturschutz-Aspekt attraktiv, weil sich Maßnahmen zugunsten des Rebhuhns auf das Ökokonto anrechnen lassen, wie Fabian Roser erklärte. Die Landwirte erhalten momentan vom Land eine Vergütung für ihr Engagement in diesem Bereich. In Zukunft könnte das auch die Gemeinde übernehmen und dafür dann Ökopunkte sammeln.

Für die Zukunft strebe man einen Zuwachs an Landwirten und Flächen an, so Roser. Über das Ökopunktekonto oder auch Verträge sollen die Flächen langfristig gesichert werden. Ein erneutes Monitoring stehe ebenfalls auf der Agenda. Die Maßnahmen sollen weiter optimiert und die Population im Oberen Gäu besser mit benachbarten Populationen vernetzt werden.

Geplant sei langfristig zudem, einen regelmäßigen Stammtisch einzurichten, wie Fabian Roser berichtete. Der "Runde Tisch Rebhuhn" soll dazu beitragen, das Projekt fest zu etablieren und zu verankern.

Die Öffentlichkeit zu informieren, steht ebenfalls auf der Agenda. Voraussichtlich werden zwei Feldrundfahrten stattfinden, davon eine in Jettingen und Mötzingen im Juli. Diverse Informationsmaterialien wurden entworfen – von Rollups über Flyer bis hin zur Webseite.

Bürgermeister Hans Michael Burkhardt ergänzte die Präsentation von Fabian Roser um einige weitere Infos zu diesem Themenbereich. Etwa 1,8 Hektar sind in Jettingen zum Teil als Lerchenfenster und zum Teil als Buntbrache­streifen angelegt. Diese sind etwas kleiner parzelliert und verteilen sich über die gesamte Gemarkung.

"Es kann jeder etwas tun für den Natur- und Artenschutz, über das Fordern hinaus", betonte Burkhardt. Das fange im eigenen Garten an. Auch Engagement in der örtlichen Naturschutzgruppe empfahl er den Bürgern. Dort werde "sehr gute Arbeit" geleistet. Es wäre schön, so der Schultes, auch wieder junge Leute für die Naturschutzgruppe gewinnen zu können.