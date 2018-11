Jettingen Anfangs ist Geschwindigkeit noch begrenzt

Die Arbeiten am Mittelstreifen und der Asphalteinbau auf der linken Fahrspur sind nun abgeschlossen. An diesem Donnerstag beginnt der Rückbau der Verkehrssicherung, so dass ab Sonntag, 25. November, der Verkehr auf der A 81 bereits über die neue Fahrbahn – zu Beginn allerdings noch mit einer Beschränkung der Geschwindigkeit – rollen kann.

Nächtliche Sperrung zwischen 22 und 5 Uhr

Während der Arbeiten zum Rückbau der Betonschutzwände wird die rechte Fahrspur der A 81 gesperrt. Der gesamte Verkehr in Fahrtrichtung Singen muss in zwei Nächten die übergeleitete Fahrspur verwenden. Die Sperrung erfolgt zwischen Donnerstag, 22. November, und Freitag, 23. November, jeweils zwischen 22 Uhr und 5 Uhr. Außerhalb der Abbauzeiten und nach dem Abbau der Verkehrsführung stehen wieder zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. Am Samstag, 24. November, werden in Fahrtrichtung Singen noch die Mittelstreifenüberfahrten geschlossen.