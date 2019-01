Jettingen Abteilungsleiter Marcus Ruß lässt alle Drähte glühen

Doch jetzt werden die Karten neu gemischt, 16 Teams sind dieses Mal am Start. "Das war das erste Mal, dass ich so große Probleme mit den Zusagen hatte", stöhnt Oberjettingens Abteilungsleiter Marcus Ruß. Als er bei 15 Teams angelangt war, haute er Gültsteins Abteilungsleiter Steffen Reutter an, der noch prompt zusagte. Ende vergangener Woche teilte dann Milli Genclik Spor Sindelfingen mit, dass sie nicht genügend Spieler zusammen bekommen, um am Turnier teilzunehmen. Ruß ließ schnell alle Drähte glühen, um für Ersatz zu sorgen und wurde fündig. Der SV Seebronn um Trainer Lutz Paarsch (früher zusammen mit Dennis Marlovic Trainer beim SV Bondorf) aus der Kreisliga B Alb springt für die Sindelfinger ein. Der VfL Herrenberg reist übrigens mit seinen Bezirksstaffel-A-Junioren an, weil die aktiven Mannschaft zeitgleich beim Nagolder Hallenturnier teilnehmen. Der Oberjettinger Fußballboss hofft, dass alle vier Jettinger Teams die Zwischenrunde erreichen, für ihn zählen der Türk SV Herrenberg und TSV Kuppingen zu den Favoriten. Beim Herrenberger Hallenturnier kurz vor dem Jahreswechsel erreichten die Oberjettinger immerhin das Viertelfinale.

Das 41. Jettinger Hallenturnier geht vom 3. bis 5. Januar in der Willy-Dieterle-Halle über die Bühne. Los geht es an den ersten beiden Tagen um 18.30 Uhr und am Finaltag um 14 Uhr. Das Endspiel ist auf 18.44 Uhr angesetzt. Gruppeneinteilung: Gruppe A: VfL Oberjettingen, SF Kayh, SV Nufringen, SV Bondorf. Gruppe B: FC Unterjettingen II, Türk SV Herrenberg, TV Gültstein, TSV Kuppingen. Gruppe C: VfL Oberjettingen II, VfL Herrenberg A-Junioren, TV Nebringen, SV Seebronn. Gruppe D: FC Unterjettingen, SV Mötzingen, TSV Öschelbronn, SV Oberjesingen.