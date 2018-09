Jettingen Ab Frühjahr werden Spielplätze umgebaut

Jettingen. Ende 2017 wurden in einer Bestandsaufnahme die Spielmöglichkeiten im Ort erfasst. In einer sicherheitstechnischen Begehung wurden außerdem mögliche Mängel aufgelistet. Im April dieses Jahres folgte mit einer Umfrage die Bürgerbeteiligung. Eine Planungsgruppe mit Vertretern von Verwaltungsausschuss, Schulen und Elternvertretung der Kindergärten traf sich daraufhin an zwei Terminen zum Besprechen und Ideen sammeln.

Die Ergebnisse, wo beispielsweise in der Gemeinde Spielplätze zu finden sind und für welches Alter sie von Bedeutung sind, stellte Simon Gross den Gemeinderäten in aller Kürze vor. Wo sicherheitstechnischer Handlungsbedarf vorlag, habe der Bauhof bereits gehandelt oder sei noch dran, so Gross.

Mehrere Maßnahmen haben sich aus dem Brainstorming ergeben. Der Spielplatz Asternweg soll beispielsweise komplett neu gestaltet werden. Dafür werden die jetzigen Geräte rückgebaut und das Areal für Kleinkinder neu eingerichtet. Die wenigen Spielgeräte auf dem Spielplatz "Bei der Linde" sollen abgebaut werden. Das mache die Wiese frei, um sie künftig als offene Spielfläche nutzen zu können.