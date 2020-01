Jettingen 100 Jäger bei revierübergreifender Drückjagd

Und so beteiligten sich am Samstag rund 100 Jäger und 60 Treiber an der diesjährigen Drückjagd, die vier Jagdbezirke umfasste. Bei der Drückjagd sitzen die Jäger auf ihren An- und Hochsitzen. Wie Hans-Martin Haag, Hegeobmann im Oberen Gäu, betonte, "ist das einfach sicherer als eine Treibjagd". Die Ergebnisse nach der gut zweieinhalbstündigen Drückjagd fielen zwar von Revier zu Revier unterschiedlich aus, konnten sich aber unterm Strich durchaus sehen lassen.