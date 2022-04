1 Rolf Girrbach in seiner Wohnung: Er bezeichnet sich selbst als freien Künstler und Jesus-Nachfolger. Foto: Glaser

Rolf Girrbach ist Jesus-Nachfolger und freier Künstler. So bezeichnet er sich selbst. Ein Besuch bei einem ganz besonderen Einwohner von Bad Herrenalb.















Bad Herrenalb-Rotensol - Vor dem Druck auf den Klingelknopf in der Gartenstraße in Rotensol fällt der Blick auf den Briefkasten von Rolf Girrbach. Darauf sind zwei Aufkleber: "Jesus first" und "Keine Werbung!". Eine flüchtige Begrüßung ohne Blickkontakt. Schon eilt Girrbach durch das Treppenhaus zurück in seine Wohnung. Hinter der Wohnungstür ist es eng. Viele Leinwände lehnen an der Wand. Im Wohnraum hängen Bilder an allen Wänden. Eine Küchenzeile, ein Sofa, ein Schreibtisch ein Stuhl, eine Kommode und ein Kühlschrank, der von der Wand abgerückt ist und zusammen mit einer Staffelei die Tür verstellt.