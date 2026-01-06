Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl verliert mit Diallo ihre große Hoffnung für die WM in Aachen. Mit emotionalen Worten verabschiedet sie das Pferd.

Berlin - Die viermalige Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl trauert um ihr Pferd Diallo. Die Zukunftshoffnung der Reiterin ist nach Angaben der Deutschen Reiterlichen Vereinigung am Montag in die Klinik für Pferde in München gebracht worden und dort am Dienstag gestorben. Der elfjährige Wallach galt mit von Bredow-Werndl als Kandidat für die WM in Aachen im August.

"Noch am Wochenende haben wir gemeinsam getanzt, es hat sich alles so leicht angefühlt", schrieb die Reiterin bei Instagram. "Und dann kam diese Krankheit wie ein Sturm, lautlos, gnadenlos und unaufhaltsam, hat sich in Stunden durch deinen Körper gefressen und mir das Herz aus der Brust gerissen." Als möglich Todesursache gilt der Bornavirus, wie von Bredow-Werndl erklärte: "Die Untersuchungen laufen noch."

"Wir mussten dich gehen lassen mit gebrochenem Herzen"

Weiter schreibt die 39-Jährige: "Du hast gekämpft. Wir haben gemeinsam gekämpft. Wir mussten dich gehen lassen mit gebrochenem Herzen, weil deins nicht mehr konnte."

Diallo galt als sportlicher Nachfolger der Stute Dalera, mit der von Bredow-Werndl unter anderem vier olympischen Goldmedaillen gewonnen hat. Zuletzt hatte das Paar im November beim Weltcup-Turnier in Stuttgart den Grand Prix und die Kür gewonnen. "Ich bin sehr traurig, dass wir ein Pferd mit sehr guter internationaler Perspektive und liebenswertem Charakter verloren haben", sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu.