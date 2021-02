Fledermauszählung in Albstadt Feuer in Höhlen wirft Fragen auf

Jährlich zählt Dieter Hoffmann in den Wintermonaten die Fledermäuse in Albstadt und dem Heuberg. In diesem Jahr erlebte er eine unschöne Überraschung: In zwei Höhlen ist Feuer gelegt worden, das keine der Fledermäuse überlebt hat.