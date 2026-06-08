Jeremy Arévalo: DFB-Gegner Ecuador gewinnt Generalprobe – VfB-Spieler in Startelf

Deutschlands Gruppengegner Ecuador hat in der Generalprobe für die WM Guatemala locker geschlagen. Auch VfB-Profi Jeremy Arévalo stand bei La Tri erstmals in der Startelf.

Deutschlands Gruppengegner Ecuador hat sich auch bei der Generalprobe für die Fußball-Weltmeisterschaft keine Blöße gegeben. Die Südamerikaner mit dem VfB-Spieler Jeremy Arévalo in der Startelf setzten sich im letzten Test vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) gegen Guatemala locker mit 3:0 (1:0) durch. „La Tri“ blieb damit auch im 19. Länderspiel in Serie seit September 2024 unbesiegt.

Jordy Caicedo (19./Foulelfmeter), Nilson Angulo (73.) und Pervis Estupinán (78.) trafen in Columbus/Ohio für Ecuador, das am 25. Juni in New Jersey letzter Gruppengegner der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann sein wird. Das Team von Trainer Sebastian Beccacece war in der WM-Qualifikation in Südamerika Zweiter hinter Weltmeister Argentinien geworden, hatte dabei in 18 Spielen nur fünf Gegentore kassiert und gilt als stärkster Kontrahent für das DFB-Team in Gruppe E.

VfB-Profi Arévalo hat Pech

Beccacece schickte in der letzten Partie vor der WM zunächst nicht sein stärkstes Team aufs Feld. So stand auch VfB-Profi Arévalo erstmals in seinem vierten Länderspiel in der Startelf. Der Angreifer hatte bei einem Pfostenschuss (45.) Pech.

Erst nach der Pause kamen Stars wie Moises Caicedo vom FC Chelsea oder der Ex-Leverkusener Piero Hincapie vom FC Arsenal zum Einsatz.

Ecuador besiegte Guatemala. Foto: Getty Images via AFP

Ecuador startet am 15. Juni gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) ins Turnier. Am 21. Juni ist WM-Neuling Curacao der Gegner, ehe es zum Duell mit Deutschland kommt.