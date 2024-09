Jenny Beilharz aus Alpirsbach: Sie holt den Poetry Slam von der Unistadt ins Provinzkaff

1 Jenny Beilharz bei einem ihrer Poetry Slam-Auftritte in Freiburg Foto: Michaela Klaehn

Ob gesellschaftskritisch, politisch oder persönlich, von Feminismus über Klimawandel bis zur AfD: Beim Poetry Slam gibt es keine Tabuthemen. Jenny Beilharz aus Alpirsbach holt die großen und kleinen Themen des Lebens auf die Bühne.









Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Poetry Slam durch Julia Engelmanns „One Day“ in Deutschland plötzlich in aller Munde war. Die damalige Studentin führte ihren Zuhörern ungeschönt vor Augen, wie die Menschheit prokrastiniert und die Zeit ungenutzt vorbeizieht. Energiegeladen rief sie zum Leben auf. Das scheint damals viele direkt abgeholt zu haben.