Jedes Bild ist ein Stück Stadtgeschichte: Aufnahmen von Martha Oehler werden im Ettenheimer Rathaus ausgestellt

4 Eines der vielen Fotos, die bei der Ausstellung zu sehen sein werden. Sie alle sind Momentaufnahmen aus der Ettenheimer Vergangenheit. Foto: Oehler

Die Ausstellung, die während des Martinimarkts zu sehen ist, zeigt eine Auswahl von 40 000 Fotos, die von der Bürgerin Martha Oehler aufgenommen wurden. Sie alle zeigen, wie die Barockstadt vor 70 Jahren ausgesehen und sich bis heute entwickelt hat.









Die älteren Bürger in Ettenheim und Umgebung werden sich unzählige Male an dies und jenes erinnern; die Jüngeren und Zugezogenen ihre Überraschungen erleben, wie ihr heutiges Heimatstädtchen noch vor 60 bis 70 Jahren ausgesehen hat, was das kulturelle und wirtschaftliche Leben der Rohanstadt einstmals prägte. All das zu sehen und zu erleben gibt es bei der Ausstellung mit Fotos von Martha Oehler, die die diesjährige, traditionelle Ausstellung im Bürgersaal rund um den jährlichen Martinimarkt prägt.