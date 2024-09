„Jedermannschießen“ in Schonach: Schützenwoche erfreut sich großer Resonanz

„Jedermannschießen“ in Schonach

1 Freuen sich: Johnny Kienzler (von links), Marion Burger, Manuel Pfaff, Renato Sina, Andrea Ketterer und Alexander Hipp. Foto: Claudius Eberl

Die Sieger des „Jedermannschießens“, ausgerichtet vom Schützenverein Schonach, durften sich nun freuen, denn es kam zur Siegerehrung. Und auch das Orga-Team freute sich: Denn in diesem Jahr konnten sich die Teilnehmerzahlen noch steigern.









Der Schützenverein Schonach hatte in der vergangenen Woche zum „Jedermannschießen“ ins Schützenhaus im Paradies eingeladen. Nun wurden die Sieger der verschiedenen Kategorien geehrt. Peter Börsig zeigte sich zufrieden mit der Resonanz der Schützenwoche. Jeden Abend sei das Schützenhaus gut besucht gewesen, so der Vorsitzende, am Donnerstagabend platzte es gar aus allen Nähten.