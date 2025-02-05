Jeder Zweite leidet darunter: Tipps gegen Kopfschmerzen - was hilft wirklich?

Etwa jeder Zeite leidet unter immer wiederkehrenden Kopfschmerzen. Also rund 54 Millionen sind es alleine in Deutschland. Gerade während ständiger Wetterwechsel leiden viele Menschen unter Kopfschmerzen –Tipps gegen die anhaltenden Schmerzen gibt es zur Genüge, doch was hilft wirklich und was nicht? Wir klären auf.
Stress, Wetterschwankungen, erbliche Veranlagungen – mit Kopfschmerzen hat in Deutschland etwa jeder Zweite zu kämpfen. Auslöser sind sehr unterschiedliche Ursachen – unter anderem das vermehrte und lange Arbeiten am PC und wenig Bewegung durch Homeoffice.