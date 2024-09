Anlässlich der Woche der Wiederbelebung bietet die Helios Klinik Rottweil am Mittwoch, 18. September, von 14 bis 17 Uhr im Foyer die Möglichkeit, kostenlos Wissen zum Thema Reanimation aufzufrischen und unter professioneller Anleitung zu üben.

In Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband möchte die Helios Klinik das Bewusstsein für die Bedeutung stärken, die Wiederbelebungsmaßnahmen durch Laien im Fall von Herz-Kreislauf-Stillständen haben. Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich in der Reanimation zu schulen und damit die Überlebenschancen der Betroffenen zu erhöhen.

Jeder kann Leben retten

Alle Interessierten können an Puppen üben, sich zum Thema Wiederbelebung sowie über den Einsatz von Defibrillatoren informieren und Fragen stellen. Die Notfallsanitäter des DRK-Kreisverbands Rottweil bieten direkt vor der Klinik Rettungswagen-Besichtigungen an und stehen bei Fragen rund um den Rettungsdienst gern zur Verfügung.

„Bei einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand muss jeder Leben retten können“, sagt leitender Oberarzt Uwe Jörgens, der für den Bereich Notfallmedizin an der Helios Klinik verantwortlich ist.

„Mit jeder Minute, in der nicht reanimiert wird, sinkt die Überlebensrate um zehn Prozent, und gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit von bleibenden Schäden“, führt er aus. Deshalb sei es so wichtig, sein Wissen regelmäßig aufzufrischen.

Im Landkreis Rottweil startete kürzlich die Lebensretter-App. Ziel ist es, ein großes Netzwerk an professionellen Ersthelferinnen und –helfern zu schaffen, die Menschen mit Herz-Kreislauf-Stillstand innerhalb kurzer Zeit erreichen und reanimieren können.

Prüfen. Rufen. Drücken.

Aber auch Laien sind im Notfall nach wie vor gefragt. Die Merkformel ist bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand „Prüfen. Rufen. Drücken“. Das bedeutet: Zuerst muss geprüft werden, ob die Person noch atmet, danach wird unter der Nummer 112 der Rettungsdienst gerufen und anschließend sollte man unverzüglich mit der Reanimation beginnen.

Konkret heißt es: Fest und mindestens 100 Mal pro Minute in der Mitte des Brustkorbes drücken und nicht aufhören, bis Hilfe eintrifft.

„Das regelmäßige Üben ist wichtig: So kann man ein Gefühl dafür bekommen, wie schnell und wie stark man drücken muss und die Scheu verlieren, überhaupt zu handeln“, betont Uwe Jörgens.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Fragen steht Tatsiana Zelenjuk, Referentin Marketing, Kommunikation und Technologien, unter der Nummer 0741/476-2012 oder per E-Mail an tatsiana.zelenjuk@helios-gesundheit.de zur Verfügung.