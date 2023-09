1 Gruppenbild mit Balkonkraftwerk: Die Initiatoren der künftigen Bügerenergie-Genossenschaft vor Halle 16. Foto: Günther

Von Bürgern, mit Bürgern, für Bürger – so soll künftig in der Neckarstadt Energie aus erneuerbaren Ressourcen produziert werden. Dafür will die noch zu gründende Genossenschaft „3-Täler-Energie“ sorgen. Die Initiatoren haben jetzt erste Pläne vorgestellt.











Volksfeststimmung an und in der Sulzer Kulturstätte Halle 16: Der Liedermacher, Mundartdichter und Musiker Pius Jauch spielt auf, die Jugendkapelle Fischingen fiebert ihrem Auftritt entgegen, an der Spielstraße für Kinder geht es heiß her, und viele Gäste haben bei Sonnenschein auf den Bänken vor der Halle Platz genommen.