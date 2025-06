Jede vierte Fahrt ist vergebens: Fehlalarme sorgen für Ärger bei der Lahrer Feuerwehr

1 Die Löschfahrzeuge der Lahrer Feuerwehr rücken häufig aus, obwohl es gar nicht brennt. Foto: Brandmelder, die ohne Grund auslösen, schaffen Frust. Vor allem, wenn die falschen Alarme absichtlich verursacht werden.







Das Sirenengeheul war in der Weststadt weithin zu hören – am Samstag- und Sonntagabend, 31. Mai und 1. Juni, löste bei ein und demselben Unternehmen in der Raiffeisenstraße die Brandmeldeanlage aus. Sofort sauste die Lahrer Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften durch die Stadt. Feuer und Rauch suchten die Brandbekämpfer vor Ort allerdings – zum Glück – vergebens. Der Brandmelder war fälschlicherweise losgegangen. Keine Einzelfälle: Allein in diesem Jahr gab es bereits 70 Fehlalarme in Lahr – bei 281 Einsätzen insgesamt (Stand 11. Juni).