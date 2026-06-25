Jede Menge los in Schwenningen: Was am Wochenende geboten ist

Gleich sieben Veranstaltungen prägen das Stadtbild - von der Schwarzwald-Trophy der BW-Bank über das 100-Jahr-Jubiläum der historischen Drehleiter der Feuerwehr und das 60-jährige Bestehen der Lebenshilfe bis hin zum Stadtteilfest der katholischen Mariä Himmelfahrtskirche und dem zweitägigen Jubiläumsfest des Fanfarenzugs der Narrenzunft Schwenningen.

Auch die Veranstalter von zwei Sommerfesten freuen sich über genügend Publikum. Ein Wochenende, das die Vielfalt des städtischen Lebens eindrucksvoll bündelt.

Schwarzwald-Tropy

Am Samstag, 27. Juni, wird der Schwenninger Marktplatz erneut zur Bühne für automobile Geschichte: Die Schwarzwald‑Trophy der BW‑Bank geht in ihre fünfte Auflage und lockt Oldtimer‑Fans aus der Region an. Der Zeitplan: Bis 8 Uhr Eintreffen der Fahrzeuge am Bildacker – danach Fahrzeugabnahme. 8.30 Uhr Fahrerbriefing in der Mensa des alten Feuerwehrhauses, bevor um 9 Uhr der erste Motor auf dem Marktplatz aufheult und die historischen Fahrzeuge auf die Strecke gehen. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgt das Jugendblasorchester der Stadtmusik Schwenningen, das den Start begleitet und dem Vormittag eine festliche Note verleiht.

100 Jahre Drehleiter

Am Samstag, 27. Juni, lädt die Feuerwehrabteilung Schwenningen ab 12 Uhr zu einem kompakten, aber besonderen Jubiläumsfest ein, bei dem die 100 Jahre alte Magirus‑Drehleiter im Mittelpunkt steht. Rund um die Alte Feuerwache und den Marktplatz entsteht für einen Tag ein kleines Freilichtmuseum der Feuerwehrgeschichte. Zu sehen sind historische Fahrzeuge, darunter ein alter Löschzug und sämtliche Drehleitern, die in Schwenningen im Einsatz waren. Aus Villingen kommt die „Blaue Spritze“ – ein Farbtupfer und Publikumsliebling. Zwei Vorführübungen stehen auf dem Programm: um 13 Uhr und um 16 Uhr mit der historischen Leiter am Burenhaus. Wer die „Oma“ in Aktion erleben will, sollte sich diese Momente nicht entgehen lassen. Für Bewirtung ist gesorgt. Musikalisch sorgt die „Schlauchmusik“ aus Schaffhausen für Stimmung: Die Musiker spielen auf einem umgebauten Oldtimer‑Feuerwehrfahrzeug.

60 Jahre Lebenshilfe

Seit 60 Jahren bietet die Lebenshilfe Villingen‑Schwenningen Menschen mit Beeinträchtigung eine verlässliche Heimat, individuelle Förderung und die Möglichkeit, selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Am Samstag, 27. Juni, lädt der Ortsverein ab 11 Uhr zu einem großen Jubelfest auf das Gelände der Behinderten‑Werkstätten in der Rietenstraße in Schwenningen ein. Besucher haben die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der Werkstätten zu besichtigen und sich ein Bild von den vielfältigen Arbeitsbereichen zu machen. Mitarbeitende stehen für Gespräche bereit und geben Einblicke in den Alltag der Beschäftigten.

Stadtteilfest

Am Sonntag, 28. Juni, verwandelt sich die Adolph‑Kolping‑Straße in Schwenningen in eine bunte Festmeile: Rund um die Kirche Mariä Himmelfahrt findet ein großes Stadtteilfest der Begegnung statt. Die Adolph‑Kolping‑Straße wird für diesen Anlass gesperrt und in eine lebendige Spielstraße umgewandelt. Eingeladen sind alle Einwohner, unabhängig davon, wo sie wohnen oder welcher Religion sie angehören. Festbeginn ist um 10 Uhr mit einem katholischen Familiengottesdienst. Ab 11.30 Uhr startet der Festbetrieb mit Frühschoppen und Live‑Musik. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Besonders für die kleinen Besucher wird viel geboten: Hüpfburg, Wasserspiele, Kinderschminken, Kinder‑Disco, Geschicklichkeitslauf und gleich um 11.30 Uhr beginnt das Mitmach‑Theater mit Olaf. Ab 14 Uhr folgt der Auftritt der Kindertanzgruppe Happy Feet der Tanzschule Suzan, gefolgt von einem Auftritt der Cicibani-Kindertanzgruppe der Kroatischen Gemeinde, welche ausgewählte traditionelle Folkloretänze zeigt. Das Fest endet gegen 16 Uhr.

66 Jahre Fanfarenzug

Das Wochenende steht ganz im Zeichen von 66 Jahre Fanfarenzug der Narrenzunft Schwenningen. Am Samstag, 27. Juni, startet das Programm in der Neckarhalle. Unter dem Motto „Ein Feuerwerk der Fanfaren“ treffen sich der Fanfarenzug der Narrenzunft Wehingen, der Fanfarenzug Nusplingen 1979, der Fanfarenzug der Stadt Aach 1958 und als Gastgeber der Fanfarenzug der Narrenzunft Schwenningen zu ihrem vierten Vierer‑Konzert. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Danach übernimmt DJ Jens Mazzucca und sorgt bei der After-Show-Party für den passenden Ausklang.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück in der Neckarhalle. Das „Banater Echo“ aus Spaichingen spielt bis 13.30 Uhr. Um 14 Uhr setzt sich der große Festumzug mit sieben Fanfarenzügen und weiteren Gruppen – darunter die Trachtengruppe des Schwenninger Heimatvereins – vom Festplatz auf der Möglingshöhe in Bewegung.

Die Route führt über das LGS‑Gelände und durch den Neckarpark über den Margarete‑Hoffer‑Weg zur Neckarhalle, wo die Fanfarenzüge anschließend nochmals aufspielen. Für Bewirtung ist an beiden Tagen gesorgt.

Sommerfeste

Die Ziegel‑Buben veranstalten ihr Sommerfest auf der Möglingshöhe. Am Samstag, 27. Juni, geht es ab 14 Uhr los. Abends tritt ab 20 Uhr die Musikformation „Schwansinn“ auf. Am Sonntag, 28. Juni, ist Festbeginn um 10 Uhr. Freunde und Mitglieder des Schwäbischen Albvereins kommen am 27. Juni ab 11 Uhr zu ihrem Sommerfest zusammen, das im Garten des Hansjakob‑Stübles des Schwenninger Heimatvereins stattfindet. Zuvor wird noch das Uhrenindustriemuseum besichtigt.