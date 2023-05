Auf dem Marktplatz in Schwenningen geht es am Samstag, 13. Mai, buchstäblich rund. Beim großen Marktplatzfest ist von 10 bis 20 Uhr den ganzen Tag über richtig viel los und alle VS’ler sind eingeladen.

Villinger können mit dem Stadtbus sogar gratis zum Schwenninger Event anreisen. „Einfach einsteigen und vorbeikommen“, so die Stadtverwaltung VS.

Das Marktplatzfest wird anlässlich des Tags der Städtebauförderung ausgerichtet und läutet den Abschluss des Sanierungsgebiets Marktplatz ein. Das Stadtplanungsamt der Stadt informiert in einer Ausstellung über die abgeschlossenen, aktuellen und geplanten Sanierungsgebiete in VS. In einer Ausstellung in der Gartenschule (Gartenstraße 14) wird von den Fachleuten konkret erläutert, welche die Sanierungsgebiete erfolgreich abgeschlossen werden konnte und welche Projekte die Stadt mit neuen Sanierungsprogrammen weiter vorantreibt.

Das Marktplatz-Programm

Auf dem Marktplatz wartet folgendes Programm auf die Besucher: Um 11 Uhr beginnt das Marktplatzfest ganz musikalisch mit dem Jugendorchester der Stadtmusik Schwenningen. Ab 12.30 Uhr lässt der zweifache Guinness-Weltrekordhalter und Vize-Weltmeister im Fußball Freestyle, Patrick Bäurer, die Bälle tanzen. Nicht umsonst hat er Weltstars des Fußballs, wie Kylian Mbappé, mit seiner Performance vom Hocker gerissen. Um 16 Uhr geht es mit einem Auftritt von Klosterbrass ganz gehörig rund. Der Brass-Sound aus den traditionellen Blasinstrumenten reißt jeden mit und hat ganz gar nichts mit der üblichen Ufftata-Musik zu tun. Von 18 Uhr bis 20 Uhr lassen Sebastian Schnitzer & Blackforest Allstars den Tag ausklingen. Von Pop, Rock, über Disco und Hip-Hop Klassiker – das Repertoire begeistert Fans aus der ganzen Region. Rund um das Programm warten viele Angebote für Kinder auf die Familien. Die Klassiker Kinderschminken oder Ballonmodellierungen mit Karin Boy dürfen hier natürlich nicht fehlen.

Stadtführungen

Und noch ein besonderes Angebot wird von der Stadt VS gemacht: Vier kostenlose Stadtführungen nehmen die Teilnehmer mit in die Geschichte von Schwenningen. Der Treffpunkt hierfür ist immer die Statue ’Eilende Zeit’ vor dem Rathaus. Um 12 und 15 Uhr wird es viel zu erfahren geben zum Thema Altes Schwenningen. Um 13.30 Uhr und um 16.30 Uhr geht ins Städtle Auf den Spuren der Uhrenindustrie spannend weiter.

Gastronomie

Für das leibliche Wohl sorgen die Gastronomiebetriebe am Marktplatz, so die Stadtverwaltung: Eiscafé Arlotti, Oriental-Grill, BunBun Burger und Smart Markt bieten eine vielfältige Auswahl an Speisen. Die Getränkebewirtung übernimmt der Serviceclub RoundTable, welcher die Einnahmen sozialen Projekten und/oder der Gemeinnützigkeit zukommen lässt.

Das Bürk stellt sich vor

Was in Schwenningen natürlich nicht fehlen darf: Ein Blick in das Uhrenindustriemuseum und der Städtischen Galerie. Hier stehen die Zeichen auf Zukunft und genau deshalb gibt es Interessantes zum neuen Museumsquartier Bürk zu erfahren: Von 11 bis 17 Uhr: Ein neues Museumsquartier stellt sich vor, Uhrenindustriemuseum Hinterhof, Bürkstraße 39. Von 11 bis 14 Uhr: Frühschoppen, Vegetarisches Weißwurstfrühstück. 14.30 Uhr: Gesprächsrunde zum Museumsquartier mit Bauherr, Architekt, Nutzer – Herausforderungen eines Prozesses. 15.30 Uhr: Wo sind die Parkplätze? – Fragen und Antworten zum neuen Quartier, mit frischen Waffeln. 16.30 Uhr: Das grüne, digitale und vielfältige Stadtmuseum – das Bürk stellt sich vor.

Am 13. Mai gibt es freien Eintritt ins Uhrenindustriemuseum und die Städtische Galerie.