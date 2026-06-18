Jede Menge Baustellen: Autofahrer aufgepasst – wo in Balingen bald Sperrungen und Staus drohen

Gleich mehrere Baustellen kommen auf die Balinger zu. Umleitungen, Sperrungen und Staus sind unvermeidlich. Wo Autofahrer starke Nerven brauchen.
Sanierungen, Neubauten, Umleitungen, Sperrungen: Der Sommer könnte für Autofahrer rund um Balingen zur nervlichen Belastungsprobe werden. Der Gemeinderat entscheidet in der kommenden Sitzung über gleich drei Bauvergaben. Zudem kündigen einige Tempo-30-Schilder – noch abgedeckt – in Frommern eine erneute Mammutumleitung an. Eine Übersicht, wo überall die Bagger anrollen – vorausgesetzt, der Gemeinderat winkt die jeweiligen Bauvergaben durch.