Jede Menge Baustellen: Autofahrer aufgepasst – wo in Balingen bald Sperrungen und Staus drohen

Gleich mehrere Baustellen kommen auf die Balinger zu. Umleitungen, Sperrungen und Staus sind unvermeidlich. Wo Autofahrer starke Nerven brauchen.

Sanierungen, Neubauten, Umleitungen, Sperrungen: Der Sommer könnte für Autofahrer rund um Balingen zur nervlichen Belastungsprobe werden. Der Gemeinderat entscheidet in der kommenden Sitzung über gleich drei Bauvergaben. Zudem kündigen einige Tempo-30-Schilder – noch abgedeckt – in Frommern eine erneute Mammutumleitung an. Eine Übersicht, wo überall die Bagger anrollen – vorausgesetzt, der Gemeinderat winkt die jeweiligen Bauvergaben durch.

Die Lange Straße im Gewerbegebiet Gehrn weist im Abschnitt zwischen der Einmündung Wasserwiesen und der Kreuzung Bauhaus/Abfahrt B 27 laut Beschlussunterlagen erhebliche Fahrbahnschäden auf. Grund dafür ist demnach das erhebliche Verkehrsaufkommen in diesem Bereich. Nicht selten fahren dort schwere Lkw entlang.

10 Monate lang Baustelle und Sperrungen in der Langen Straße

„Der bauliche Zustand bedingt vorliegend zwingend eine grundhafte Sanierung“, macht die Verwaltung klar. Dies geschieht, so der Plan, in vier Bauabschnitten. Damit soll die Erreichbarkeit der dort ansässigen Firmen sichergestellt werden.

Die Lange Straße im Industriegebiet Auf Gehrn wird bald wohl erneuert. Das ist nur eine von vielen Baustellen, die für Behinderungen sorgen werden. Foto: Eyckeler

Neben der eigentlichen Straßenerneuerung werden Wasser- und Stromleitungen saniert und der Gehweg gerichtet. Baubeginn ist für August angesetzt. „Mit einem Abschluss der Bauarbeiten ist für Ende Mai 2027 zu rechnen“, heißt es.

Bereits einen Monat vor dieser Maßnahme startet wenige Kilometer weiter südöstlich ein anderes komplexes Vorhaben. Es geht um die Erschließung des Neubaugebiets „Firstäcker“ in Balingen-Dürrwangen – unabdingbar für den Neubau des Zentralklinikums, das dort über die nächsten Jahre entstehen soll.

Mutscheller: zeitweise Vollsperrungen unumgänglich

„Für die Erschließungen im Bereich Firstäcker ist es erforderlich, das anfallende Schmutzwasser und Niederschlagswasser in getrennten Kanälen abzuleiten und die Ebinger Straße, inklusive der Kreuzung Ebinger Straße/Heckäckerstraße, entsprechend den zukünftigen verkehrlichen Anforderungen auszubauen“, informiert die Stadtverwaltung in ihrer Beschlussvorlage.

In einem ersten Bauabschnitt, der am 1. Juli beginnen soll, sind unter anderem folgende Maßnahmen geplant: Verlegung von Schmutz- und Regenwasserkanälen von Firstäcker bis zur Heckäckerstraße, Wasserleitungsverlegung bis zum künftigen Klinikgelände und die provisorische Anbindung an die bestehende Kanalisation in der Ebinger Straße.

In einem Gespräch mit unserer Redaktion zu dieser Thematik schickte Balingens Tiefbauamtsleiter Volker Mutscheller bereits voraus, dass zeitweise Vollsperrungen auf der Ebinger Straße unumgänglich seien. Mit Beginn der Weihnachtsferien soll dieser erste Bauabschnitt unter Dach und Fach sein.

Erhebliche Verkehrsbelastungen drohen

Halb so wild, wäre da nicht noch zusätzlich die anstehende Sperrung der B463 im Bereich der Eyachbrücke zwischen Albstadt-Laufen und Dürrwangen im Zeitraum vom 29. Juni bis 30. Oktober – mittlerweile ein bekanntes Übel.

„Es wird eine Umleitung über Zillhausen geben. Man wird wieder versuchen, den Schwerlastverkehr großräumig umzuleiten, aber letzten Endes können wir durch unsere eigene Baustelle den Verkehr am Café Catrina nicht mehr nach links auf die B 463 führen“, informierte Baudezernent Michael Wagner kürzlich im Ausschuss.

Die Bewohner von Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen, Zillhausen sowie der Albstädter Teile Pfeffingen und Margrethausen können sich also wieder auf erhebliche Verkehrsbelastung einstellen.

Ab Herbst Baustelle für Kreisverkehr in Balinger Bahnhofstraße

Da erscheint die dritte Maßnahme, deren Bauvergabe im Gemeinderat am Dienstag, 23. Juni, auf der Tagesordnung steht, im Vergleich eher kleiner. Aber auch diese hat es in sich. Ab Herbst 2026 startet, so sieht es der Zeitplan vor, an der Kreuzung Bahnhofstraße/Auf Jauchen „Hobbyland“ der Umbau zum Kreisverkehr.

Noch wird der Verkehr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Auf Jauchen über Ampeln geregelt. Ab Herbst soll hier ein Kreisverkehr entstehen. Foto: Eyckeler

Einher mit der Umgestaltung der Kreuzung gehen weitere Arbeiten wie die Neuverlegung einer Wasserleitung und die Sanierung des Fuß- und Radwegs. Rund zweieinhalb Millionen Euro kosten alle drei Maßnahmen, über die das Gremium noch entscheiden wird, zusammen.

Ab Juli kommt es zudem auf der Bundesstraße 27 bei Balingen zu einer monatelangen Baustelle. Grund ist die Fahrbahndeckenerneuerung im Abschnitt der B 27 zwischen Balingen-Endingen und Balingen Nord. Autofahrer müssen also bald viel Geduld mitbringen, wenn sie in und rund um Balingen unterwegs sind.