Jede Hilfe kommt zu spät 71-Jähriger stirbt bei Unfall in Pfalzgrafenweiler

Verkehrsteilnehmer, die am Unfallort eintrafen, schlugen die Fahrerscheibe ein, um den verletzten Fahrer zu versorgen, bis der Notarzt und der Rettungsdienst eintrafen. Da die Verletzungen des Mannes so schwer waren, dass befürchtet wurde, er könnte noch im Fahrzeug sterben, wurde eine "Crashrettung" angeordnet und der Schwerstverletzte so schnell wie möglich aus dem Wagen befreit. Trotz ärztlicher Versorgung starb er noch am Unfallort.

Zur psychologischen Unterstützung der 27 Feuerwehrleute des Löschzugs aus Pfalzgrafenweiler und der Feuerwehrabteilung Herzogsweiler unter der Einsatzleitung von Kommandant Hartmut Kalmbach wurde der Notfallseelsorger des Landkreises an die Unfallstelle gerufen. Die Unfallaufnahme übernahm der Verkehrsdienst der Polizei Freudenstadt. Die Strecke zwischen Herzogsweiler und Hallwangen war für eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.