Je nach Branche: Wie viele Menschen arbeiten im Kreis Calw in Teilzeit?

Das Arbeiten in Teilzeit bleibt ein umstrittenes Thema – während Gegner für Vollzeitstellen werben, kommt für viele nur Teilzeit in Frage. Und wie ist der Stand im Kreis Calw?
Stefanie ist 36 Jahre alt, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und wohnt in einem Teilort einer Kleinstadt. Ihre Kinder bringt sie morgens um 7 Uhr in den Kindergarten in der Kernstadt und fährt danach weiter zu ihrer Arbeitsstelle. Um 13 Uhr macht sie Feierabend, um die Kinder abzuholen. Die 36-Jährige arbeitet also in Teilzeit.