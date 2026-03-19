Je nach Branche im Kreis Calw: Wie viele Menschen arbeiten im Kreis Calw in Teilzeit?

Das Arbeiten in Teilzeit bleibt ein umstrittenes Thema – während Gegner für Vollzeitstellen werben, kommt für viele nur Teilzeit in Frage. Und wie ist der Stand im Kreis Calw?

Stefanie ist 36 Jahre alt, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und wohnt in einem Teilort einer Kleinstadt. Ihre Kinder bringt sie morgens um 7 Uhr in den Kindergarten in der Kernstadt und fährt danach weiter zu ihrer Arbeitsstelle. Um 13 Uhr macht sie Feierabend, um die Kinder abzuholen. Die 36-Jährige arbeitet also in Teilzeit.

Stefanie ist erfunden. Viele Tausende Alleinerziehende, die in Deutschland leben, sind jedoch real. Dennoch sorgt das Thema Teilzeit in der Gesellschaft immer wieder für Diskussionen und schlägt auch mal höhere Wellen wie zuletzt beim umstrittenen „Lifestyle-Teilzeit“-Antrag der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, der dann nach lautstarker Kritik auch wieder abgeändert wurde.

Doch wie sieht denn eigentlich die Situation im Landkreis Calw aus? Wie viele Menschen arbeiten hier in Teilzeit? Stefan Gauß, Pressesprecher der Arbeitsagentur Nagold-Pforzheim, gab auf Anfrage unserer Redaktion Auskunft über die Zahlen im Kreis Calw.

70 Prozent mehr Männer als vor zehn Jahren

Im Landkreis Calw sind derzeit rund 51 000 Menschen sozialversicherungsbeschäftigt, rund 16 200 davon arbeiten in Teilzeit, sagt Stefan Gauß. Etwa 13 800 Beschäftigte davon (85 Prozent), also der überwiegende Teil, seien Frauen.

Die Zahl der teilzeitbeschäftigten Männer ist laut Gauß, auch wenn diese im Vergleich deutlich in der Unterzahl seien, dennoch in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Vor rund zehn Jahren waren im Kreis Calw etwa 1430 Männer in Teilzeit angestellt, heute seien es 2450 – das ist ein Zuwachs von satten 70 Prozent. Auffällig sei, dass Frauen vor allem in jüngeren Jahren in Teilzeit arbeiten und auch, wenn es in Richtung Rente geht. Das hänge häufig mit Familiengründung und später der Pflege von Familienmitgliedern zusammen, meint der Pressesprecher. Das sei auch mitunter einer der Hauptgründe, aus denen Menschen verkürzt arbeiten.

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Vor allem entscheiden sich viele Frauen für Teilzeit, um ihre Kinder zu betreuen, sagt Gauß. Bei Männern sei der Hauptgrund oft eine Fort- und Weiterbildung. Rund ein Viertel aller Teilzeitbeschäftigten arbeite aber freiwillig in Teilzeit, also ohne angegeben „driftigen“ Grund. Martina Lehmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, hatte kürzlich anlässlich des Internationalen Frauentages, betont, dass viele Frauen bereit wären, ihre Arbeitszeit zu erhöhen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

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Eine flächendeckend gute Versorgung mit Kita- und Pflegeangeboten, flexible Arbeitszeitmodelle und mobiles Arbeiten in familienfreundlichen Unternehmen seien entscheidende Voraussetzungen. „Wenn wir den Frauen eine echte Wahlfreiheit zwischen Teilzeit und Vollzeit ermöglichen, stärkt das die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unserer Region“, betonte sie. „In der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim bieten wir ganzjährig spezielle Unterstützungsangebote für Frauen, die erfreulicherweise sehr stark nachgefragt werden. Neben finanziellen Förderangeboten ist unsere Wiedereinstiegsberatung beispielsweise die erste Anlaufstelle für alle, die ihren beruflichen Neustart planen,“ bewirbt Lehmann das Beratungsangebot der Arbeitsagentur, welches durch regelmäßige Informationsveranstaltungen ergänzt werde.

Rund jeder Zweite im Sozialwesen in Teilzeit

Es ist keine Überraschung, dass in manchen Branchen ein hoher Anteil an Teilzeitbeschäftigten arbeitet – vor allem im Sozial- und Bildungswesen und im Einzelhandel ist das Arbeitsmodell beliebt. Überraschend sind trotzdem die Zahlen dahinter: Teils sind in Unternehmen oder Institutionen in diesen Bereichen bis zu 50 Prozent in Teilzeit angestellt – also jeder Zweite.

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Anders sehe das im produzierenden Bereich aus: Hier, sagt Stefan Gauß, arbeiten nur knapp zehn Prozent der Mitarbeiter verkürzt.