1 Poetry Slammer Dominik Heißler Foto: Michaela Klaehn Die Stadt Müllheim beschritt vor einem Vierteljahrhundert mit dem Neubau der Mediathek neue Wege.







Die Mediathek Müllheim wurde am 13. Juli 2000 eröffnet. Genau 25 Jahre später wird das gefeiert mit einem Tag der offenen Tür. Von 10.30 Uhr bis 17 Uhr kann ausgeliehen, Zeitung gelesen oder an den PCs gearbeitet werden, heißt es in einer Mitteilung.