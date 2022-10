2 Bei Udo Lindenbergs Panik-Tour war Jazzy Gabert aus Bisingen die Wonderwoman, die die Welt rettet. Doch sie kann als Coach Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen auch zu mehr Selbstbewusstsein fordern. Foto: Gabert

Die Profi-Wrestlerin Jazzy Gabert kann nicht nur Show, sie coacht im RTL-Format "Punkt 12" auch Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen und fordert sie dabei ganz schön heraus.















Link kopiert

Bisingen - Sie hatte dem Modelsternchen Micaela Schäfer eine Rippe gebrochen, war als "Wonderwoman" Teil von Udo Lindenbergs Panik-Deutschlandtour – und derzeit ist sie bei "Punkt 12" des TV-Senders RTL zu sehen. Anders als im Wrestling-Ring gibt sie dabei jedoch nicht den Bösewicht, sondern will Jugendliche wieder auf die Spur bringen.

Aufgewachsen in einer Pflegefamilie

Sie kann sich in die Lage dieser zwei jungen Menschen gut hineinversetzen: Jazzy Gabert wuchs im Kinderheim auf und kam als Adoptivkind in eine Pflegefamilie. "Ich war nicht das süße, Ballett tanzende Mädchen was die Familie wollte", erzählt sie in der Sendung. Ein schwerer Schicksalsschlag brachte das damals schüchterne und dünne Mädchen dazu sich zu ändern und zu zeigen. Heute ist sie zehnfache Wrestling-Weltmeisterin und es interessiert sie nicht mehr was andere über sie denken.

"Hau doch ab! Lass mich in Ruhe!"

Doch sie berichtet während der Sendung nicht nur über ihre komplizierte Kindheit, sondern gibt ›ihren‹ Jugendlichen auch sehr praktische Tipps für mehr Selbstbewusstsein. So hat sie die junge Frau herausgefordert: "Wie siehst Du denn aus? Du bist zu dünn!" – "Hau doch ab! Lass mich in Ruhe!", gellt es von der jungen Frau in lauter werdendem Ton zurück. Im Wald schreien sie es dann gemeinsam heraus: "Ich liebe mich! Ich bin gut so wie ich bin!" Der Hintergedanke: Knallhart-Jazzy wollte die junge Frau aus ihrer Komfortzone herausbringen, sie sollte sich behaupten und damit neues Selbstvertrauen fassen, denn ein Champion kann aus jedem werden.

Nächster Beitrag wird am Donnerstag ausgestrahlt

Die junge Frau hat sich augenscheinlich besser gefühlt. Ob es funktioniert hat, zeigt sich im dritten Teil der Sendung, die am Donnerstag, 6. Oktober, von 12 Uhr an während "Punkt 12" ausgestrahlt wird. Im letzten Teil wird dann auch zu sehen sein, wie der junge Mann sich entwickelt, den Jazzy ebenfalls coacht, aber während der TV-Beiträge noch nicht groß in Erscheinung getreten ist.