Jazztone in Lörrach: Mit Jazzquartett in die neue Saison

Der Basler Kontrabassist Dominik Schürmann kommt mit seinem Quartett aus renommierten Jazzmusikern zum Auftakt der neuen Saison ins Jazztone nach Lörrach.







Dominik Schürmann European Quartet heißt das neueste Projekt des Basler Bassisten und Komponisten, bei dem sich vier renommierte Jazzmusiker Europas zusammengefunden haben. Die vier Musiker präsentieren im Jazztone exklusiv in der Region ihr gemeinsames Album „Happy People“. Das Quartett besteht aus Max Ionata (Tenorsaxophon) aus Italien, Frits Landesbergen (Vibrafon) aus Holland sowie den beiden Schweizern Dominik Schürmann (Bass) und Elmar Frey (Schlagzeug). Die Referenzliste an internationalen Jazzgrößen, mit denen sie aufgetreten sind, ist beeindruckend und lang, heißt es in der Ankündigung. Die Musiker teilen ihre Vorliebe für einen treibenden Groove, mitreißenden Swing, für abwechslungsreiche Melodien und eine fein gedrechselte Harmonik. Sie fühlen sich der Tradition der Swing-, Bebop- und Hardbop-Ära verpflichtet. So interpretieren sie laut Ankündigung mit viel Verve und Soul Swing- wie auch Latin-Titel, die größtenteils aus der Feder von Schürmann stammen. Die wunderschönen und variantenreichen Kompositionen und Soli sorgen dabei für einen ganz speziellen und nachhallenden Sound und garantieren ein Hörvergnügen, heißt es.